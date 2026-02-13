ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verliefd na één date? "Dat is projectie, geen liefde"

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
vrijdag, 13 februari 2026 om 12:50
ANP-75933742
Na één drankje, twee uur praten en een hand op je onderrug bij het afscheid al denken: dit is ‘m? Volgens schrijver en podcastmaker Liesbeth Rasker (37) moeten we daar toch echt mee ophouden.
In haar populaire Instagram-café, waar elke maandag duizenden vrouwen (en een handvol mannen) liefdesadvies uitwisselen, keert dezelfde vraag steeds terug: hoe snel kan verliefdheid eigenlijk ontstaan?
Aanleiding deze week: een vrouw die na één date te horen kreeg dat de man in kwestie ‘niet verliefd’ was en daarom geen tweede afspraak wilde. Rasker kan haar verbazing nauwelijks onderdrukken. Denkt zo iemand echt dat daten betekent dat je na één enkele ontmoeting patsboem verliefd bent? Of is het gewoon een slap excuus?
Projectie
Haar standpunt is helder. “Elke keer als dit onderwerp voorbijkomt zeg ik wat ik altijd zeg: je kent iemand niet na een (of twee) dates en kunt dus ook niet verliefd zijn”, zegt ze in LINDA. En als je dat gevoel tóch hebt? “Als je wél verliefd bent na die ene date dan is dat projectie.”
We zien een potentiële partner als een leeg canvas en dopen de figuurlijke kwasten gretig in de verf. Een paar leuke anekdotes, een charmante glimlach en we vullen de rest zelf in. ”'Hij is zachtaardig, zo lief, zo zorgzaam, zo grappig ook.’ Maar waar baseer je dat op?”, vraagt ze zich hardop af.
Ze wijst op het programma Love is Blind als schoolvoorbeeld van projectie. Iemand zegt: ‘Nee hoor, ik zou het helemaal niet erg vinden als je met je vrienden op wintersport gaat.’ En de ander hoort vooral wat hij wíl horen.
Verliefd op een belofte
Maar echte liefde, stelt Rasker, zit niet in woorden. “Verliefd worden op basis van wat iemand zegt, betekent volgens mij vooral dat je verliefd wordt op de belofte. Werkelijke verliefdheid ontstaat op basis van wat iemand dóet.”
Zoals die ene man die na een paar dates snoepjes meenam voor haar kat en zich plat op de grond wierp om het dier te paaien. “Precies op dat moment wist ik, oh god, ik ga vreselijk verliefd op jou worden.”
En ja, er zijn stellen die zeggen dat het vanaf de eerste date raak was. Maar, nuanceert Rasker: dat zeggen we achteraf, als het goed is afgelopen. “Samenvattend: nee, je bent niet verliefd na een eerste date en dat is juist een goed teken.”
Bron: LINDA.

Lees ook

Kun je eeuwig verliefd blijven? Ja, dat kan!Kun je eeuwig verliefd blijven? Ja, dat kan!
Deze factor bepaalt of je ook na jaren nog verliefd bent op je partnerDeze factor bepaalt of je ook na jaren nog verliefd bent op je partner
Man vergeet dat hij getrouwd is en wordt opnieuw verliefd op zijn vrouwMan vergeet dat hij getrouwd is en wordt opnieuw verliefd op zijn vrouw
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Loading