Defensie: eenheden extra alert bij oefeningen in droge gebieden

DEN HAAG (ANP) - Alle eenheden van Defensie worden nog eens gewezen op de regels die gelden voor oefeningen in de natuur bij droogte, bevestigt een woordvoerster van het ministerie na berichtgeving van De Gelderlander. Aanleiding is de grote brand op de heide bij Ede van donderdag die werd veroorzaakt door "pyrotechnische middelen" die gebruikt werden bij een legeroefening. "We hebben de eenheden benaderd om extra alert te zijn op de procedures."

Minister Ruben Brekelmans (Defensie) liet eerder al weten dat het incident geen reden is om de oefeningen stil te leggen. "We moeten ook trainen en geoefend zijn, gezien de dreiging die op ons afkomt."