Madlener: uitdagingen rond rivieren zijn veranderd

DEN HAAG (ANP) - Nederland kampt met nieuwe uitdagingen als het gaat om de grote rivieren. Dat heeft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag gezegd voor de ministerraad. "De komende tijd zal het meer gaan over verdroging en over uitslijtende rivieren."

Donderdag presenteerde Madlener de opvolger van Ruimte voor de Rivier. Dat jarenlange plan gaf rivieren letterlijk meer ruimte om overstromingen tegen te gaan. Maar naast hevigere neerslag zijn er ook langere periodes van droogte. In combinatie met uitslijtende rivieren kan dat gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van zoetwater.

"De rivierbodem wordt steeds dieper", legde Madlener uit. "Dan zou je zeggen: dat is een goed teken. Maar dat is het niet, want daardoor ontstaat er ook meer afvoer van grondwater. Waardoor er meer verdroging is. En onze sluizen hebben een soort drempel, die wordt steeds hoger. Dat hindert de scheepvaart."