Defensie: eens worden met Rekenkamer over onderbouwing inkoop

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Defensie wil het eens worden met de Algemene Rekenkamer over de onderbouwing van uitgaven voor de uitbreiding van Defensie. De Algemene Rekenkamer concludeerde op Verantwoordingsdag dat Defensie risico's neemt door niet bij alle uitgaven een aanbestedingsprocedure te gebruiken.

Verantwoordelijk minister Dilan Yeşilgöz zei diezelfde dag nog dat ze de onderbouwing wel op orde vond. "De auditdienst van het Rijk vindt ook dat de onderbouwing voldoende is", aldus de VVD-minister op 20 mei.

In een brief aan de Tweede Kamer van maandag schrijven Yeşilgöz en staatssecretaris Derk Boswijk dat hoge ambtenaren met de Rekenkamer, de Auditdienst Rijk en het ministerie van Financiën in gesprek gaan "om voor de zomer eenheid van opvatting te bereiken over de onderbouwing van inkoopdossiers om nieuwe onzekerheden te voorkomen".

In de brief staat ook dat Defensie wel aan de slag is gegaan met het aanpassen van "onvolkomenheden". De Rekenkamer schreef onder meer dat de Nationale Veiligheidsstrategie "alleen op papier" bestaat.