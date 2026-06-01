CJO stapt naar rechter om optredens rapper Ye tegen te houden

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 16:24
AMSTERDAM (ANP) - Het Centraal Joods Overleg (CJO) spant een kort geding aan om de optredens van rapper Ye in Arnhem tegen te houden. Het CJO eist een inreisverbod voor de artiest, ook bekend als Kanye West.
Het kabinet houdt vast aan zijn besluit om Ye niet de toegang tot het land te weigeren, bleek maandag. CJO-voorzitter Chanan Hertzberger zegt de zaak daarom aan de voorzieningenrechter voor te leggen. "Het kabinet erkent zelf dat aanzetten tot haat en het intimideren van bevolkingsgroepen de openbare orde raken. Dat is exact wat Ye jarenlang heeft gedaan. Wij laten het hier niet bij en stappen naar de rechter", aldus Hertzberger.
Het is nog niet bekend wanneer het kort geding dient. Ye heeft in het recente verleden onder meer antisemitische en pro-nazistische uitspraken gedaan. Hij treedt zaterdag en volgende week maandag op in de GelreDome in Arnhem. In verscheidene Europese landen, waaronder Italië, het VK, Frankrijk en Polen, gaan concerten van Ye niet door.
