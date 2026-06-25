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Defensie en bonden willen per 1 september 6,5 procent meer loon

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 12:14
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DEN HAAG (ANP) - De lonen van defensiepersoneel stijgen op 1 september met 6,5 procent. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2 procent hoger, heeft staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog.
Van een definitief akkoord is pas sprake als de leden van de vakbonden met het 'onderhandelaarsresultaat' instemmen. De vakbonden leggen de afspraken de komende drie weken voor aan hun leden, meldt een defensiewoordvoerder.
De salarissen voor militairen in opleiding gaan ook omhoog om meer mensen aan te trekken, schrijft Defensie in een persbericht. Verder moet het mogelijk worden om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. Er zouden "nieuwe laagdrempeligere mogelijkheden" zijn afgesproken om aan de slag te gaan als beroepsmilitair, reservist of burger.
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