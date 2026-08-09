Deze 6 spullen laat je beter niet in je auto liggen bij deze hitte — nummer 3 kan letterlijk ontploffen

Na de vierde regionale hittegolf van dit jaar loopt het kwik dit weekend opnieuw richting de dertig graden, en later in de week worden opnieuw tropische temperaturen verwacht. Uw auto merkt daar meer van dan uzelf. Bij een buitentemperatuur van net geen dertig graden zat het interieur in een praktijktest na een half uur al boven de vijftig graden; na anderhalf uur werd 59,1 graden gemeten. Stuur en dashboard tikten daarbij ruim zeventig graden aan. Dat is geen ongemak meer, dat is een oven met kentekenplaten. En in die oven ligt bij de meeste mensen van alles.

1. Zonnebrandcrème

Uitgerekend het flesje dat u tegen de zon moet beschermen, gaat er zelf aan onderdoor. Warmte en licht tasten de UV-filters aan, waardoor de emulsie kan schiften en de opgedrukte beschermingsfactor niet langer betrouwbaar is. Een fles die de hele zomer in het portier heeft gelegen, geeft dus minder bescherming dan het etiket belooft. Bewaar hem thuis op kamertemperatuur en neem hem mee in een koeltas of handdoek.

2. Medicijnen

De meeste medicijnen horen bij 15 tot 25 graden bewaard te worden. Als vuistregel geldt dat de houdbaarheid bij elke tien graden extra twee- tot viermaal korter wordt: een middel dat een jaar goed blijft bij 25 graden, is bij 35 graden nog maar een kwartaal houdbaar. Zetpillen smelten, zalven ontmengen, oogdruppels worden troebel. Insuline en andere koelkastmedicatie zijn nog gevoeliger. Twijfelt u of een doosje te warm is geweest? Slik het niet zomaar, maar bel de apotheek.

Een medicijn dat een jaar houdbaar is bij 25 graden, redt het bij 35 graden nog maar drie maanden.

3. Spuitbussen — deze kunnen echt openbarsten

Op vrijwel elke spuitbus staat het letterlijk: houder onder druk, kan openbarsten bij verhitting, niet blootstellen aan temperaturen boven 50 graden. Precies die grens haalt een auto in de zon binnen een half uur. Deodorant, haarlak, zonnebrandspray, slagroom, remmenreiniger, muggenspray: het handschoenenkastje is geen veilige plek, want ook daar loopt de temperatuur op. Een klappende bus beschadigt uw interieur, en bij ontvlambare drijfgassen komt er een brandrisico bij.

4. Aanstekers

Een wegwerpaansteker is een plastic tankje met vloeibaar gas onder druk. Wordt het te heet, dan zet dat gas uit terwijl het kunststof juist zachter wordt. Op een dashboard in de volle zon kan zo'n aansteker daardoor scheuren of knappen, met rondvliegende scherven en lekkend gas als gevolg. Vindt u er toch een terug in een gloeiend hete auto: laat hem eerst afkoelen en pak hem niet meteen op.

5. Powerbanks, telefoons en laptops

Lithium-ion-accu's gaan slecht om met langdurige hitte . Boven ongeveer 45 graden versnelt de veroudering onomkeerbaar; de accu kan opzwellen en in het ergste geval op hol slaan in een thermal runaway, waarbij een cel in seconden extreem heet wordt en brandbare gassen vrijkomen. Een powerbank op het dashboard is daarmee het meest onderschatte risico in dit rijtje. Neem hem mee, of leg hem in elk geval uit de zon.

Een powerbank op het dashboard is het meest onderschatte brandrisico in uw auto.

6. Blikjes en flesjes frisdrank

Koolzuur zet uit bij warmte. Boven ongeveer 45 graden wordt de druk in sommige verpakkingen te hoog en kan een blikje openbarsten — met een knal, plakkerige troep en scherpe aluminiumranden. Glazen flessen kunnen springen. Laat een opgezwollen blikje eerst afkoelen voordat u het aanraakt.

En het belangrijkste van allemaal Nooit een kind of huisdier achterlaten in een geparkeerde auto, ook niet "heel even". Ziet u een kind of dier in nood? Bel 112, of 144 voor dieren, en volg de instructies van de centralist. Een ruit inslaan is een uiterst redmiddel, geen eerste stap.

Meer weten?