Oekraïense skeletonner gediskwalificeerd om oorlogshelm

CORTINA D'AMPEZZO (ANP/RTR) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj is gediskwalificeerd omdat hij tijdens zijn olympische optreden een helm wilde dragen met daarop slachtoffers van de oorlog met Rusland. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) waarschuwde al eerder dat dit in strijd is met de regels, maar Jeraskevitsj wilde de helm desondanks dragen. Daarop verbood het IOC hem vanaf 09.30 uur mee te doen aan de olympische skeletonwedstrijd in Italië.

Het IOC kwam eerder wel met het voorstel dat Jeraskevitsj (27) een rouwband mocht dragen. Daar zag de Oekraïner niets in. Jeraskevitsj droeg tijdens de training al de helm met daarop de afbeeldingen van zes landgenoten. Het waren sporters die zijn omgekomen in de oorlog die hij wilde eren.