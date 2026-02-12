ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense skeletonner gediskwalificeerd om oorlogshelm

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 9:44
anp120226096 1
CORTINA D'AMPEZZO (ANP/RTR) - De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj is gediskwalificeerd omdat hij tijdens zijn olympische optreden een helm wilde dragen met daarop slachtoffers van de oorlog met Rusland. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) waarschuwde al eerder dat dit in strijd is met de regels, maar Jeraskevitsj wilde de helm desondanks dragen. Daarop verbood het IOC hem vanaf 09.30 uur mee te doen aan de olympische skeletonwedstrijd in Italië.
Het IOC kwam eerder wel met het voorstel dat Jeraskevitsj (27) een rouwband mocht dragen. Daar zag de Oekraïner niets in. Jeraskevitsj droeg tijdens de training al de helm met daarop de afbeeldingen van zes landgenoten. Het waren sporters die zijn omgekomen in de oorlog die hij wilde eren.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

Loading