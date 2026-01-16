ECONOMIE
Heeft een vrouw echt een beste vriendin nodig?

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
vrijdag, 16 januari 2026 om 11:22
koennen-sich-alles-sagen
Veel vrouwen krijgen van jongs af aan ingeprent dat je pas echt meetelt als je een “BFF” hebt, een beste vriendin voor het leven. Maar onderzoek laat zien dat niet één perfecte vriendschap telt, maar de kwaliteit van je netwerk – en dat kan er heel verschillend uitzien.
Meer dan één BFF
Psychologen benadrukken dat steun van vrienden belangrijker is dan het aantal vrienden, laat staan de status van “beste vriendin”. In studies naar vrouwelijke vriendschappen blijkt dat juist steun die wordt gekenmerkt door intimiteit, loyaliteit en wederkerigheid samenhangt met betere mentale en lichamelijke gezondheid. Dat kan een hechte tweerelatie zijn, maar net zo goed een kleine kring van goede vriendinnen.
Een veel aangehaalde UCLA‑studie beschreef hoe vrouwen onder stress minder in de klassieke “fight or flight” schieten en eerder “tend and befriend”: zorg zoeken en geven binnen hun sociale kring. “Vriendschap is geen luxe, maar een biologische noodzaak voor de gezondheid van vrouwen”, concludeert een recent overzicht van female‑friendship‑onderzoek. De behoefte aan steun is dus reëel, maar de vorm hoeft niet uniform te zijn.
Wat vrouwen echt nodig hebben
Uit internationale peilingen blijkt dat 61 procent van de volwassenen hechte vrienden “extreem of zeer belangrijk” vindt voor een vervuld leven – belangrijker dan huwelijk, kinderen of rijkdom. Op latere leeftijd blijkt bovendien dat mensen met minstens één goede vriend of vriendin significant beter scoren op mentale gezondheid.[
Belangrijker dan de mythische BFF zijn daarom:
  • Vriendschappen waarin je je gezien voelt, ook als het leven rommelig is.​
  • Relaties waarin zowel steun als eerlijkheid en grenzen vanzelfsprekend zijn.​
Een vrouw heeft dus niet per se één beste vriendin nodig, maar wel betrouwbare emotionele ankers. Of dat nu één BFF is, een losse “vriendinnenclub” of een bont netwerk van verschillende mensen per levensfase.

