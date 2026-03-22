Israël versnelt sloop van Libanese huizen in frontliniedorpen

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft samen met premier Benjamin Netanyahu de Israëlische krijgsmacht (IDF) opgedragen om "sneller Libanese huizen te slopen in frontliniedorpen" in het zuiden van Libanon. Dat is naar eigen zeggen nodig om een eind te maken aan de "bedreigingen voor Israëlische gemeenschappen".

Het bevel doet denken aan de Gazastrook, waar Israël huizen sloopt om een bufferzone te creëren.

Daarnaast heeft de IDF de opdracht gekregen om alle bruggen over de Litani-rivier in Libanon onmiddellijk te vernietigen. De krijgsmacht liet eerder deze week al weten bruggen over de Libanese rivier te bombarderen. Volgens Israël worden de bruggen gebruikt om wapens en munitie naar het zuiden van Libanon te brengen.