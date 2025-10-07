Defensie zoekt met 'challenge' naar verdediging tegen drones

DEN HAAG (ANP) - Defensie wil zo snel mogelijk aan nieuwe wapens tegen drones komen. Daarvoor schrijft het binnenkort een 'challenge' uit, voor een onderscheppingsdrone of ander verdedigingsmiddel waarmee het volgende zomer al wil oefenen. Niet alleen de wapenindustrie, maar ook gewone bedrijven met een goed idee of bruikbaar product wordt gevraagd zich te melden.

Nederland en andere NAVO-landen moeten zich dringend wapenen tegen de onbemande vliegtuigjes die het slagveld in Oekraïne domineren. Dat maakte het binnendringen van Russische drones in Polen, Roemenië en mogelijk ook Denemarken en Noorwegen de afgelopen weken nog eens extra duidelijk. Het valt nu nog niet mee indringers uit te schakelen, en de kosten zijn voor verdedigers steevast veel hoger dan voor de vijand.

De beloning voor de winnaar van de 'prijsvraag' is een langdurige samenwerking met Defensie, zegt het ministerie. Het departement zoekt "juist ook naar oplossingen die voor Defensie niet per se bekend zijn".