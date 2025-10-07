Paus Leo bezoekt Turkije en Libanon op eerste buitenlandse reis

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo XIV gaat in november naar Turkije en Libanon. Het wordt de eerste buitenlandse reis van de nieuwe paus.

De paus is van 27 tot 30 november in Turkije en reist daarna naar Libanon, waar hij tot 2 december blijft. Hij zal zich vermoedelijk uitspreken over de positie van christenen in het Midden-Oosten en oproepen tot vrede in de regio.

In Turkije ontmoet de paus patriarch Bartholomew, die 260 miljoen oosters-orthodoxe christenen vertegenwoordigt. Libanon telt naar schatting 1 tot 2 miljoen katholieken.

De eerste reisbestemming van de paus wordt vaak gezien als een indicatie voor de internationale problemen die hij wil aankaarten.