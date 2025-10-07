ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus Leo bezoekt Turkije en Libanon op eerste buitenlandse reis

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 13:08
anp071025100 1
VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo XIV gaat in november naar Turkije en Libanon. Het wordt de eerste buitenlandse reis van de nieuwe paus.
De paus is van 27 tot 30 november in Turkije en reist daarna naar Libanon, waar hij tot 2 december blijft. Hij zal zich vermoedelijk uitspreken over de positie van christenen in het Midden-Oosten en oproepen tot vrede in de regio.
In Turkije ontmoet de paus patriarch Bartholomew, die 260 miljoen oosters-orthodoxe christenen vertegenwoordigt. Libanon telt naar schatting 1 tot 2 miljoen katholieken.
De eerste reisbestemming van de paus wordt vaak gezien als een indicatie voor de internationale problemen die hij wil aankaarten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537345067

3 rode vlaggen in een vriendschap die je meestal mist

ANP-523440274

Hoeveel verdient een influencer tegenwoordig?

5552325_m

Plastic flessen laten meer plastic achter in je lichaam dan je beseft

Loading