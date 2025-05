Defensiechef België wil crisistoestand voor snelle wapenaankoop

BRUSSEL (ANP) - De Belgische defensiechef Frederik Vansina heeft zijn regering opgeroepen de crisistoestand uit te roepen. Dat moet het onder meer mogelijk maken om sneller wapens te kopen, zegt de militair in een interview met Het Laatste Nieuws.

Vansina schetst in het gesprek een somber beeld van de Belgische strijdkrachten. "Na 35 jaar desinvestering is Defensie compleet geërodeerd. Mensen zien nog een aantal F-16's, een paar schepen en wat soldaten. Maar het zijn heel kleine aantallen."

België heeft al besloten om meer geld in defensie te steken. De topmilitair noemt investeren hard nodig en zegt dat via een crisistoestand allerlei stappen gezet kunnen worden die normaliter in vredestijd niet kunnen.

"Wij doen vandaag nog altijd aankopen in vredestempo. Poetin niet. Er rollen dag en nacht tanks, vliegtuigen en kanonnen uit zijn fabrieken", waarschuwt Vansina. "Willen wij materieel kopen, dan moet dat via overheidsopdrachten. Een log, tijdrovend proces."