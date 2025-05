India verbiedt import uit Pakistan als vergeldingsmaatregel

NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India heeft de import van alle goederen uit Pakistan per direct verboden, nu de spanningen tussen de twee landen oplopen na een dodelijke terreuraanslag vorige maand. "Deze maatregel wordt genomen in het belang van de nationale veiligheid en het openbaar beleid", staat in een verklaring van het Indiase ministerie van Buitenlandse Handel. "Uitzonderingen op het verbod vereisen voorafgaande goedkeuring van de overheid."

De spanningen tussen de twee buurlanden zijn opgelopen na een aanval in Pahalgam in Kasjmir vorige maand. Daar werden 25 Indiase burgers en een Nepalees gedood door pro-Pakistaanse separatisten. Pakistan ontkent elke betrokkenheid en waarschuwde voor vergelding als India militaire stappen onderneemt.

Beide landen claimen Kasjmir volledig, maar besturen afzonderlijke delen ervan. Rebellengroepen strijden in het Indiase deel voor onafhankelijkheid of aansluiting bij Pakistan.