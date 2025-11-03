Defensieminister VS bezoekt gedemilitariseerde zone Korea

SEOUL (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth is in Zuid-Korea voor onder meer een bezoek aan de gedemilitariseerde zone aan de grens met Noord-Korea. Het gebied heeft die status omdat de twee landen officieel nooit vrede sloten na een oorlog in de jaren vijftig.

Hegseth brengt een tweedaags bezoek aan Zuid-Korea. Daar moet het onder meer gaan over de rol van Amerikaanse troepen in dat land. De VS willen dat die ook buiten Zuid-Korea gaan opereren om zo beter te kunnen reageren op andere dreigingen in de regio, maar Seoul verzet zich daartegen.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump bezocht recentelijk Zuid-Korea. Daarbij zou hij mogelijk ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un treffen. Trump zei dat graag te willen, maar uiteindelijk lukte dat niet "vanwege de timing".