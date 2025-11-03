President Tanzania beëdigd na dodelijke protesten

DODOMA (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - De Tanzaniaanse president Samia Suluhu Hassan is na dodelijke protesten weer beëdigd als staatshoofd. De plechtigheid vond plaats op een legerbasis en ging gepaard met zware veiligheidsmaatregelen in hoofdstad Dodoma en de grote stad Dar es Salaam.

Hassan won de verkiezingen eind vorige maand met bijna 98 procent van de stemmen. De belangrijkste oppositieleiders waren uitgesloten van deelname, wat tot onrust leidde. Betogers vernielden posters van Hassan en vielen stembureaus aan.

Er zijn berichten dat daarbij honderden doden zijn gevallen, maar over het totale dodental bestaat nog onduidelijkheid. De regering claimde dat geen excessief geweld is gebruikt en sinds het begin van de onrust wordt het gebruik van internet geblokkeerd. Daardoor komt minder informatie naar buiten.

De 65-jarige Hassan is de eerste vrouwelijke president van Tanzania en was daarvoor vicepresident. Ze trad aan na het overlijden van president John Magufuli in 2021.