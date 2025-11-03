ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Tanzania beëdigd na dodelijke protesten

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 11:06
anp031125080 1
DODOMA (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - De Tanzaniaanse president Samia Suluhu Hassan is na dodelijke protesten weer beëdigd als staatshoofd. De plechtigheid vond plaats op een legerbasis en ging gepaard met zware veiligheidsmaatregelen in hoofdstad Dodoma en de grote stad Dar es Salaam.
Hassan won de verkiezingen eind vorige maand met bijna 98 procent van de stemmen. De belangrijkste oppositieleiders waren uitgesloten van deelname, wat tot onrust leidde. Betogers vernielden posters van Hassan en vielen stembureaus aan.
Er zijn berichten dat daarbij honderden doden zijn gevallen, maar over het totale dodental bestaat nog onduidelijkheid. De regering claimde dat geen excessief geweld is gebruikt en sinds het begin van de onrust wordt het gebruik van internet geblokkeerd. Daardoor komt minder informatie naar buiten.
De 65-jarige Hassan is de eerste vrouwelijke president van Tanzania en was daarvoor vicepresident. Ze trad aan na het overlijden van president John Magufuli in 2021.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

Loading