Defensieminister VS: NAVO bijna eens over defensie-eis Trump

BRUSSEL (ANP) - De NAVO is het bijna eens over de fors hogere defensie-uitgaven die de Verenigde Staten van hun bondgenoten eisen, zegt de Amerikaanse defensieminister. Er is nog een enkel land "dat nog niet helemaal zo ver is", maar "die krijgen we er ook wel".

Minister Pete Hegseth en zijn collega's van de andere NAVO-landen onderhandelden donderdag over een verhoging van hun defensiebudgetten naar 3,5 procent van de economie. Met daarbovenop 1,5 procent voor ondersteunende zaken, samen de 5 procent die de Amerikaanse president Donald Trump eist.

Hegseth noemde steun van Duitsland, Frankrijk, en Noord- en Oost-Europese landen.