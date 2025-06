Miljoenen voor mbo in vijf regio's om gevolgen krimp op te vangen

DEN HAAG (ANP) - Mbo-scholen in vijf regio's krijgen miljoenen euro's om het onderwijsaanbod op peil te houden ondanks een dalend aantal studenten, schrijft onderwijsminister Eppo Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is onder meer bedoeld om onderwijslocaties in kleine plaatsen open te houden en de samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen te bevorderen.

Het meeste geld gaat naar mbo-scholen in de Achterhoek en Twente en Groningen en Drenthe. Beide samengevoegde regio's krijgen 18,75 miljoen euro. Drie mbo-instellingen in Friesland krijgen samen 10,75 miljoen, net als drie scholen in het noorden van Noord-Holland. Twee scholen in Zeeland krijgen samen 8 miljoen euro.

Naar verwachting daalt het aantal mbo-studenten in deze gebieden de komende jaren flink. NSC-minister Bruins wil met dit geld proberen om het onderwijsaanbod te handhaven, zodat leerlingen niet te ver hoeven te reizen om naar het mbo te kunnen. Een belangrijke voorwaarde voor Bruins was dat de mbo-scholen in de regio nauwer samenwerken met elkaar en met regionale bedrijven.