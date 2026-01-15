Werkgevers uiten zorgen over vaak vastlopen cao-onderhandelingen

DEN HAAG (ANP) - Een recordaantal cao-onderhandelingen is vorig jaar vastgelopen, stelt werkgeversvereniging AWVN. Bijna vier op de tien cao-onderhandelingen kwamen uit bij een eindbod. AWVN stelt dat er uiteindelijk weinig ruimte overblijft om afspraken per sector of branche aan te passen.

Dat 39 procent van de cao-onderhandelingen bij een laatste voorstel aankomt, is volgens de werkgeversvereniging het gevolg van sterke coördinatie van de vakbonden. AWVN wijst op de centrale looneis die FNV en CNV hanteren. "Wij pleiten voor een looneis waar specifieker naar sectoren wordt gekeken", stelt een woordvoerder. De centrale looneis leidt volgens hem tot extra onzekerheden en hoge kosten voor bedrijven die het soms al zwaar hebben.

De lonen stegen in 2025 met 3,9 procent. Dat is lager dan een jaar eerder, toen de lonen met 5,3 procent omhoog gingen. AWVN noemt het historisch gezien nog steeds een hoge loonstijging. De werkgeversvereniging heeft hierover eerder zorgen geuit.