Defensievakbond: 840 grensovergangen bewaken is onrealistisch

Het plan van Geert Wilders om per direct alle grenzen te sluiten voor asielzoekers en ook met directe ingang die grenzen te bewaken, is een "onrealistisch plan" en een "onuitvoerbare opdracht". Dat zegt Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM). "De krijgsmacht is er niet voor bedoeld de grenzen te bewaken", aldus de grootste defensievakbond.

Die taak hoort bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) en die heeft op dit moment "zeker niet de mensen" om alle 840 grensovergangen te bewaken, bevestigt ook de KMar zelf. Wilders wil daarom het leger inzetten om de marechaussee daarbij te helpen. Maar dat kan volgens Debie alleen na een beslissing van de minister van Justitie en Veiligheid en daar moeten "heel bijzondere omstandigheden" voor zijn. "Zoals dat er een aanslag is gepleegd", legt hij uit. "En dat staat nog los van dat het Europese verdrag dit niet toestaat, omdat we een vrije overgang van personen en goederen hebben."

Wilders kondigde het idee maandag in een zelfbedacht mediamoment aan, zijn coalitiepartners had hij nog niet ingelicht.