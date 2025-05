Rutte vraagt Kamerleden om hoger defensiebudget te eisen

DAYTON (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte roept Tweede en Eerste Kamerleden op bij het kabinet aan te dringen op een veel hoger defensiebudget. Zij en collega's uit andere NAVO-landen moeten hun invloed aanwenden om de defensie-uitgaven "dramatisch" op te schroeven, zei Rutte bij een bijeenkomst van parlementariërs uit de lidstaten.

De NAVO wil op de top in Den Haag een nieuwe afspraak maken over hoeveel geld lidstaten in hun verdediging dienen te steken. Het bondgenootschap is het wel eens dat de 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van nu te weinig is, maar de forse verhoging die Rutte voorstelt gaat een aantal landen nog te snel en te ver. Ook het kabinet wil nog niet instemmen met de voorgestelde 3,5 procent voor defensie plus 1,5 procent voor ondersteunende zaken, ook al zijn VVD en NSC voor.

Regeringspartijen PVV, VVD en BBB en een aantal oppositiepartijen zijn bij de vergadering van NAVO-parlementariërs in het Amerikaanse Dayton.