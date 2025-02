Alcaraz klopt De Minaur in finale tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft het ABN AMRO Open in Rotterdam gewonnen. De Spaanse nummer 1 van de plaatsingslijst versloeg in de finale de Australiër Alex de Minaur in drie sets: 6-4 3-6 6-2.

Voor Alcaraz, onder meer twee keer winnaar van Wimbledon, was het zijn eerste winst van een indoortoernooi. De 21-jarige Spanjaard is de nummer 3 van de wereld. Hij was de topfavoriet in Ahoy nadat de Italiaan Jannik Sinner zich had afgemeld. Zaterdag versloeg hij in de halve finales de Pool Hubert Hurkacz in drie sets. Ook in de eerste ronde had Alcaraz tegen Botic van de Zandschulp een set verloren. De Minaur, 25 jaar en de nummer 8 van de wereld, was zonder setverlies naar de eindstrijd doorgestoomd.

Alcaraz benutte bij 1-1 in de eerste set meteen zijn eerste kans op een break. De Minaur brak terug naar 4-4, maar verloor daarna meteen weer zijn opslaggame. Na 34 minuten was de eerste set voor de 21-jarige Spanjaard, die in twee eerdere ontmoetingen de Australiër had verslagen.

In de tweede set was het De Minaur die meteen een break forceerde naar 2-0. Met zijn sterke service kwam hij in zijn opslaggames amper in de problemen en bij 5-3 haalde hij op eigen service de set binnen.

In de noodzakelijke derde set ging het gelijk op tot Alcaraz twee breakpoints kreeg in de zesde game. Bij de eerste plaatste De Minaur de bal net buiten de lijn en stond het 4-2. Alcaraz gaf die voorsprong niet meer weg en benutte na een kleine twee uur zijn tweede matchpoint.