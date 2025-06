Delegaties Rusland en Oekraïne arriveren bij topoverleg

ISTANBUL (ANP/RTR/AFP) - Delegaties uit Oekraïne en Rusland zijn gearriveerd bij het hotel in Istanbul waar ze gaan onderhandelen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan treedt op als bemiddelaar.

Het wordt de tweede keer in enkele weken tijd dat Russische en Oekraïense functionarissen rechtstreeks met elkaar praten over vrede. Er was dergelijk overleg aan het begin van de oorlog in 2022, maar dat kwam vervolgens jaren stil te liggen.

De vorige overlegronde vond plaats in mei en leidde tot een grootschalige gevangenenruil. "We zijn bereid de nodige stappen te zetten voor vrede", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in aanloop naar het nieuwe overleg vanuit Vilnius.

De strijdende partijen gingen weer met elkaar praten na het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump. Die stuurt aan op een einde van de oorlog. Rusland stelde hervatting van het rechtstreekse overleg met Oekraïne voor, maar stemde niet in met een door Oekraïne gewenst bestand.