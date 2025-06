Brussel geeft maaltijdbezorgers miljoenenboete om kartelvorming

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft maaltijdbezorgbedrijven Delivery Hero en Glovo een boete opgelegd van 329 miljoen euro, vanwege kartelvorming in de onlinemaaltijdbezorgsector. Het Duitse Delivery Hero nam in 2022 het Spaanse Glovo over. Vanaf 2018 was echter al sprake van het uitwisselen van bedrijfsgevoelige informatie en afspraken over marktverdeling en het niet afpakken van elkaars werknemers, concludeert de Commissie.

Delivery Hero is een van de grootste voedselbezorgbedrijven, actief in zeventig landen, en bezorgt onder meer maaltijden en boodschappen. In 2018 verwierf Delivery Hero een minderheidsaandeel in de Spaanse bezorgapp, waarna meer investeringen in Glovo volgden tot de overname in 2022.

In die vier jaar gingen de bedrijven steeds intensiever samenwerken, waarbij informatie over kosten, prijzen en commerciële strategieën werd uitgewisseld. Ook maakten de twee afspraken over hoe ze nationale markten zouden verdelen.

Minder keuze en hogere prijzen

De Commissie oordeelt dat de twee bedrijven in overtreding waren van kartelwetgeving in drie gevallen. Door elkaars werknemers niet over te nemen ontstonden er minder banen. Door informatie uit te wisselen konden de bedrijven invloed hebben op hoe de vrije markt zich zou ontwikkelen. Door afspraken te maken over de verdeling van nationale markten hadden consumenten minder keuze en hogere prijzen.

Beide bedrijven hebben hun aandeel in het kartel toegegeven en zich neergelegd bij de boete, meldt de Commissie. De boete is verdeeld in ruim 223 miljoen euro voor Delivery Hero en ruim 105 miljoen voor Glovo.

Volgens Eurocommissaris Teresa Ribera (Mededinging) is het voor het eerst dat de Commissie een boete oplegt vanwege afspraken van bedrijven om niet elkaars werknemers over te nemen. Door die afspraken zorgen bedrijven ervoor dat ze "niet langer concurreren voor het beste talent en worden de kansen van werknemers beperkt", zei Ribera.