Delfland: ministerie, zorg eindelijk voor aanpak rivierkreeft

DELFT (ANP) - Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur moet na tien jaar waarin onvoldoende effectieve maatregelen zijn genomen toch echt verantwoordelijkheid nemen voor het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft. In een maandag verstuurde brief wijst het Hoogheemraadschap van Delfland erop dat het Rijk verplicht is om het diertje ook buiten beschermde natuurgebieden te vangen. Als dat niet gebeurt, neemt de schade alleen maar toe.

"Deze kosten moeten worden betaald door het Rijk en niet door de inwoners van het gebied van Delfland of andere waterschappen", is de boodschap.

De Amerikaanse rivierkreeft vermenigvuldigt zich snel en veroorzaakt veel schade aan waterkeringen en natuur. Dat kost miljoenen euro's, aldus Delfland eerder. Volgens de Europese Exotenverordening, die al tien jaar geldt, moet het ministerie "de invasieve uitheemse soort zo snel mogelijk bestrijden en maatregelen nemen om beschadigde ecosystemen te herstellen", stelt het hoogheemraadschap.