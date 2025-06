FNV: werknemers afvalsector staken op dertien verwerkingslocaties

DEN HAAG (ANP) - Werknemers op dertien afvalinzamelingslocaties in Nederland hebben maandagochtend het werk neergelegd. Dit zegt FNV-bestuurster Hanan Yagoubi, die bij de stakers in Den Haag is. "Niemand is hier aan het werk."

De vakbond organiseert een driedaagse staking bij afvalverwerkers, ook in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. "De poorten zijn gesloten", meldt Yagoubi. Ingezameld afval kan vanwege de staking tot en met donderdag 06.00 uur niet worden ingeleverd op die locaties. Eerder zei ze al dat mensen door de actie geen afval naar de milieustraat kunnen brengen.

FNV kondigde de staking onlangs aan uit onvrede over het plan van het kabinet om een geplande heffing op plastic voor bedrijven te schrappen. De vakbond vreest dat de 567 miljoen euro die de maatregel vanaf 2028 jaarlijks moest opleveren wordt afgewenteld op afvalverwerkers.