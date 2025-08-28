Delft wint voor achtste keer World Solar Challenge, Twente tweede

ADELAIDE (ANP) - Het Brunel Solar Team uit Delft heeft voor de achtste keer de World Solar Challenge gewonnen. Solar Team Twente kwam als tweede over de finish van de race voor zonneauto's. Het team Innoptus van de KU Leuven werd derde.

Delft was als koploper aan de slotdag begonnen, maar de laatste etappe was volgens het team zenuwslopend. De auto's hebben zonlicht nodig, maar in het zuiden van Australië was het dichtbewolkt. Leuven kampte met accuproblemen en verloor terrein, maar Twente maakte zijn achterstand snel goed. Het verschil tussen de twee Nederlandse auto's liep terug van 11 kilometer tot 500 meter.

Delft zegt dat het uiteindelijk toch weer uitliep door slim gebruik te maken van een aerodynamische vin op de auto. Het Zuid-Hollandse team kwam na 34 uur, 54 minuten en 21 seconden rijden over de finish. Dat was een kwartier eerder dan Twente.

Zeven keer winnaar

Het team uit Enschede noemt zijn tweede plaats indrukwekkend. "Dat het geen eerste plek is, maakt niet uit. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt", laat teammanager Daniël Blik in een verklaring weten. Hij zegt dat hij Delft de zege gunt. "Ze hebben hun koppositie lang vastgehouden en hun kunde duidelijk laten zien."

Studenten uit Delft wonnen de race al zeven keer eerder, de laatste keer was in 2017. De afgelopen twee edities werden gewonnen door teams van de KU Leuven.

Winter

De organisatoren feliciteren Delft. "Hun innovatieve, toegewijde, gepassioneerde team is een inspirerend deel van het verhaal van deze race. Ze zijn altijd sterke deelnemers geweest en hun palmares laat dat zien."

De derde Nederlandse deelnemer, het team Top Dutch uit Groningen, is nog onderweg. Zij lagen donderdag op plek veertien met nog ongeveer 300 kilometer te gaan.

De tweejaarlijkse race met auto's die op zonne-energie rijden begon in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd). In bijna een week tijd doorkruisten de zonnewagens Australië, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het zuiden. Het was de eerste keer dat de race in de Australische winter werd gehouden.