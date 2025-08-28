ECONOMIE
Weeronline: 2025 in top vier warmste zomers ooit gemeten

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 9:08
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 9:12
anp280825063 1
De zomer van 2025 staat op de vierde plaats van warmste zomers ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van 18,5 graden in De Bilt. De meteorologische zomer was volgens Weeronline uitzonderlijk warm, droog en zonnig.
"We hadden twee officiële hittegolven, diverse datum-warmterecords, een zeldzame officiële zeer hete dag en een uitzonderlijk vroege nacht met grondvorst", somt het weerbureau op als opvallende weermomenten uit de zomermaanden. De zeer hete dag was 1 juli, het werd toen 35,5 graden in De Bilt. Een dag later werd in Maastricht 39 graden gemeten, alleen in 2019 en 2022 was het in Nederland ooit warmer dan dat.
Van de tien warmste zomers sinds het begin van de metingen in 1901 zijn er acht gemeten in deze eeuw. Dat noemt Weeronline opvallend. Alleen 1976 en 1983 staan uit de vorige eeuw in de top tien warmste zomers.
Het neerslagtekort liep deze zomer op. In augustus was het vooral droog. Toen viel slechts 36 millimeter regen over de hele maand. De zon heeft daarentegen volop geschenen. De zomer telde met 750 zonuren 94 uur meer dan normaal.
