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Democraat Jeffries stelt zich kandidaat voor voorzitterschap Huis

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Democratische fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Huis. Een dag na de verkiezingszege van de Democraten vroeg Jeffries zijn collega's in een brief om zijn kandidatuur te steunen.
Zijn kandidatuur werd al verwacht. Als Jeffries het voorzitterschap in de wacht sleept, wordt hij de eerste zwarte voorzitter van het Huis in de Amerikaanse geschiedenis. "De dagen waarin het Huis functioneerde als een dochteronderneming van de regering-Trump zijn voorbij", schrijft hij in de brief.
De huidige voorzitter van het Huis is de Republikein Mike Johnson. Hij liet eerder op woensdag weten na zijn vertrek als voorzitter ook niet door te willen gaan als fractieleider van de Republikeinen.
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