Flinke winsten op Wall Street na verkiezingszege Democraten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag fors gestegen, omdat de ruime overwinning van de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten de hoop voedt bij beleggers dat de oorlog met Iran snel kan eindigen. Daardoor daalden ook de olieprijzen fors.

Sommige grote techbedrijven wonnen daarnaast sterk, omdat beleggers erop gokken dat een Congres dat wordt gecontroleerd door de Democraten de bedrijven zal dwingen hun forse investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) te gaan temperen. Amazon, Apple en Microsoft stegen elk bijvoorbeeld meer dan 5 procent. Ook aandelen van zonne-energiebedrijven stegen, omdat beleggers erop rekenen dat een Democratische overwinning de federale steun voor schone energie overeind houdt.

De bekende Dow Jonesindex ging 3 procent hoger de handel uit op 53.356,12 punten. De brede S&P 500 dikte 1,6 procent aan tot 7688,62 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,4 procent tot 25.736,52 punten.

De Democraten boekten overwinningen in Republikeinse bolwerken door het hele land. Ze wisten Senaatszetels te veroveren in onder meer Texas en Ohio en wonnen daarnaast Huisverkiezingen in districten die Trump in 2024 nog met gemak had gewonnen. Ook belangrijke gouverneursposten wisselden van partij, in wat neerkwam op een algehele afstraffing van de regering-Trump en diens beleid.

Op Wall Street waren er ook grote verliezers. Zo verloren SpaceX en Tesla, die worden geleid door Elon Musk, tot bijna 4 procent. Musk gaf bijna een half miljard dollar uit om Republikeinse kandidaten te steunen. De defensieaandelen Northrop Grumman, RTX en Lockheed Martin daalden daarnaast, omdat Trumps plannen voor defensieuitgaven nu mogelijk meer tegenstand ondervinden in het Congres. Ook gingen sommige datacenteraandelen zoals CoreWeave en Iren omlaag, uit vrees voor strengere regels voor AI.

De olieprijzen zakten tot ruim 8 procent. Een vat ruwe Brentolie kost voor het eerst sinds begin oktober weer minder dan 100 dollar per vat. Hierbij speelde ook mee dat president Donald Trump heeft gezegd dat de kans op aanvallen op Iran kleiner wordt. Grote olieconcerns als Chevron en ExxonMobil verloren tot bijna 5 procent aan beurswaarde.