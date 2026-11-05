Democraat Nithya Raman wordt burgemeester van Los Angeles

LOS ANGELES (ANP) - De Democraat Nithya Raman heeft Karen Bass verslagen in de strijd om het burgemeesterschap van Los Angeles. De eveneens Democratische Bass is sinds 2022 burgemeester van de na New York grootste Amerikaanse stad.

Ramans opmars is opmerkelijk, met name omdat de stadsplanoloog in 2019 naar eigen zeggen niet uit ideologische overtuigingen lid werd van Democratische Socialisten in Los Angeles. Daarvan werd ze lid, omdat het volgens Raman een van de weinige instanties was die volgens haar genoeg urgentie gaf aan de betaalbaarheid van wonen in LA. Naast dat thema zijn dak- en thuisloosheid en de rechten van huurders belangrijke speerpunten van wat Raman hoopt te bereiken in LA.

Bass wees in haar campagne herhaaldelijk op de stroeve samenwerking die Raman zou hebben met collega's in de raad. Desondanks werd ze door de Democratische Socialisten in de gemeenteraad op het schild geheven als burgemeesterskandidaat.

Raman werd in haar campagne onder meer gesteund door oud-presidentskandidaat Bernie Sanders en voormalig gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger.