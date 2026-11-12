Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Democraat Scott Colom in VS wint senaatszetel in Mississippi

Samenleving
door anp
anp121126003 1
Volg ons op Google Nieuws
JACKSON (ANP/AFP/RTR) - De Democraat Scott Colom heeft in de Amerikaanse staat Mississippi met een nipte meerderheid een senaatszetel binnengesleept bij de midtermverkiezingen, aldus Amerikaanse media, waaronder CNN en NBC. Daarmee is hij de eerste Afro-Amerikaan in Mississippi sinds meer dan 140 jaar die een plek in de Senaat verovert.
Colom (43) won van de zittende Republikeinse senator Cindy Hyde-Smith. Hij heeft volgens de laatste tellingen een voorsprong van 4500 stemmen.
Met de overwinning in Mississippi behalen de Democraten 55 zetels en de Republikeinen 44. Een zetel is nog onbeslist, die van Alaska.
Hyde-Smith feliciteerde Colom op X: "Hoewel dit niet de uitslag is waarop we hadden gehoopt, respecteer ik de beslissing van de kiezers in Mississippi", zei ze.
loading

POPULAIR NIEUWS

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Een oudere vrouw aan de keukentafel bekijkt een brief en haar telefoon.

Dienst Toeslagen waarschuwt AOW'ers met huurtoeslag: geef binnen vier weken deze wijzigingen door

ANP-560554358

En ineens heeft de VVD het nakijken

Een vrouw in haar woonkamer houdt haar handen tegen haar oren en kijkt naar de muur met de buren.

Last van je buren? Landelijk recht op stilte na 22.00 uur bestaat niet, maar een stokoude wet verbiedt wél lawaai op zondag

Loading