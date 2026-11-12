Democraat Scott Colom in VS wint senaatszetel in Mississippi

JACKSON (ANP/AFP/RTR) - De Democraat Scott Colom heeft in de Amerikaanse staat Mississippi met een nipte meerderheid een senaatszetel binnengesleept bij de midtermverkiezingen, aldus Amerikaanse media, waaronder CNN en NBC. Daarmee is hij de eerste Afro-Amerikaan in Mississippi sinds meer dan 140 jaar die een plek in de Senaat verovert.

Colom (43) won van de zittende Republikeinse senator Cindy Hyde-Smith. Hij heeft volgens de laatste tellingen een voorsprong van 4500 stemmen.

Met de overwinning in Mississippi behalen de Democraten 55 zetels en de Republikeinen 44. Een zetel is nog onbeslist, die van Alaska.

Hyde-Smith feliciteerde Colom op X: "Hoewel dit niet de uitslag is waarop we hadden gehoopt, respecteer ik de beslissing van de kiezers in Mississippi", zei ze.