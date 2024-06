Sporters roepen in open brief op niet te bezuinigen op sport

Sporters en oud-sporters hebben het nieuwe kabinet in een open brief in het AD opgeroepen niet te bezuinigen op sport . Onder anderen oud-schaatsster Ireen Wüst en voormalig topturner Epke Zonderland ondertekenden de brief.

"Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, verliest de Nederlandse sport straks minstens 45 miljoen euro per jaar. Dat zou rampzalig zijn voor onze sportclubs en verenigingen, de kraamkamer voor de topsport. Sporthelden worden immers geboren op de club", valt te lezen in de open brief.

Nederland behoort tot de top 10 van best presterende landen in de topsport. Volgens de iconen uit de Nederlandse sport zijn we het "grootste kleine land" in de top van de mondiale sport. Maar die status dreigt verloren te gaan.

Maatschappelijke waarde

"Het is voor iedereen duidelijk wat de maatschappelijke waarde is van sport. Voor gezondheid, ook mentaal, voor verbinding tussen mensen, voor jongeren, voor eenzame ouderen, voor leefbaarheid in wijken en dorpen", schrijven ze. "Gun ook nieuwe generaties wekelijks sportplezier op de club en droom om groot te worden in de sport. Draai de bezuinigingen op sport terug! Anders betalen we straks als samenleving een hoge prijs. In euro's, in sportplezier én in nationale trots."

Sportkoepel NOC*NSF is de initiatiefnemer van de brief, die door 67 namen werd ondertekend.