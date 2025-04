Democraten naar El Salvador voor vrijlating gedeporteerde man

WASHINGTON (ANP/RTR) - Vier Democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn in El Salvador aangekomen in de hoop bij te dragen aan de vrijlating van Kilmar Abrego Garcia. De Salvadoraanse man werd ten onrechte gedeporteerd en wordt nu gevangen gehouden in dat land.

"Donald Trump en zijn regering voeren een door de overheid gefinancierd ontvoeringsprogramma uit: het illegaal arresteren, gevangenzetten en deporteren van onschuldige mensen zonder enige vorm van eerlijk proces", aldus een van de vier afgevaardigden, Maxwell Frost uit Florida, in een verklaring.

De Amerikaanse regering stuurde de 29-jarige Abrego Garcia op 15 maart naar El Salvador, ondanks een gerechtelijk bevel dat hem beschermde tegen deportatie. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de regering opgedragen de terugkeer van Abrego Garcia mogelijk te maken. De regering maakt daar vooralsnog weinig aanstalten toe en heeft de uitzetting van de man verdedigd.