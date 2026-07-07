Democraten vragen Platner uit race midterms te stappen

WASHINGTON (ANP) - Vanuit de Democratische Partij klinkt steeds meer kritiek op Graham Platner na beschuldigingen van seksueel misbruik. Nieuwssite Politico publiceerde maandag een reeks interviews met een vrouw die in het verleden met de 41-jarige Democraat datete. Zij beticht hem ervan dat hij haar bijna vijf jaar geleden dwong seks met hem te hebben.

Platner wil het in zijn staat Maine bij de midterms in november opnemen tegen de Republikeinse Susan Collins voor een plek in de Senaat. Na de beschuldigingen van seksueel geweld, roepen politici in de top van de Democratische Partij zoals leider Chuck Schumer en New Yorkse senator Kirsten Gillibrand hem op uit die race te stappen.

Platner, een oud-marinier en oestervisser, ontkende de beschuldigingen tegenover Politico. "We nemen de tijd om de juiste weg voorwaarts te kiezen", verklaarde hij.

De strijd om het senatorschap van Maine bij de midterms in november is belangrijk voor de verdeling in de Senaat, waar de Republikeinen momenteel een meerderheid hebben.