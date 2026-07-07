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Tanker bij Straat van Hormuz aangevallen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 4:01
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LONDEN (ANP) - Niet ver van de Straat van Hormuz, voor de kust van Oman, is een olietanker getroffen door een "onbekend projectiel". De Britse maritieme organisatie UKMTO laat weten dat door de aanval brand uitbrak aan boord van het schip dat in zuidelijke richting voer.
Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. UKMTO waarschuwt scheepvaart in de Straat van Hormuz "uiterst voorzichtig" te zijn.
Nieuwssite Axios meldt op basis van Amerikaanse bronnen dat de tanker zou zijn getroffen door twee Iraanse raketten. Hier is geen bevestiging van en het nieuws kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.
Iran en de VS tekenden zo'n drie weken geleden een memorandum van overeenstemming, waarin onder andere werd afgesproken dat de Straat van Hormuz weer zou worden heropend voor de scheepvaart.
Sindsdien zijn er toch nog verschillende aanvallen geweest op schepen in de strategisch belangrijke zeestraat.
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