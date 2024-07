Democratische gouverneurs spreken vertrouwen in Biden uit

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Democratische gouverneurs van de Amerikaanse staten New York, Minnesota en Maryland hebben hun vertrouwen uitgesproken in Joe Biden als presidentskandidaat van hun partij. Zij zeiden dit nadat ze een "eerlijke discussie" hadden gevoerd met Biden naar aanleiding van zijn volgens velen zwakke optreden in het debat met Donald Trump.

De president had de gouverneurs uitgenodigd in het Witte Huis om ze ervan te overtuigen dat hij "gezond van lichaam en geest" is, zei een Witte Huis-functionaris dinsdag. Een deel van de Democratische gouverneurs woonde de bijeenkomst met Biden per video bij. "We waren eerlijk (tegen Biden) over de feedback die we van kiezers hebben gekregen", zei gouverneur Wes Moore van Maryland na de bijeenkomst in het Witte Huis.

Gouverneur Kathy Hochul van New York gaf na de ontmoeting met Biden aan dat ze weer vertrouwen heeft in zijn kandidatuur. Tim Walz, gouverneur van Minnesota en voorzitter van de Democratic Governors Association, zei dat Bidens optreden in het debat van donderdagavond "slecht" was, maar dat dit niet betekent dat Biden niet geschikt is voor zijn ambt.