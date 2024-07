Studie: luchtvervuiling oorzaak 7 procent doden in Indiase steden

NEW DELHI (ANP/AFP) - Meer dan 7 procent van alle sterfgevallen in tien van de grootste steden van India houdt verband met luchtvervuiling. De situatie is het ernstigst in hoofdstad New Delhi. Dat blijkt uit onderzoek van een door India geleid team wetenschappers. Zij roepen op tot actie om tienduizenden levens per jaar te redden.

Voor de nieuwe studie zijn de niveaus gemeten van kankerverwekkende microdeeltjes (PM2.5) in de steden Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, New Delhi, Pune, Shimla en Varanasi.

Van 2008 tot 2019 zouden meer dan 33.000 sterfgevallen per jaar kunnen worden toegeschreven aan blootstelling aan PM2,5, aldus de in het tijdschrift The Lancet Planetary Health gepubliceerde studie. Dat aantal vertegenwoordigt 7,2 procent van de geregistreerde sterfgevallen in die steden in die periode. In New Delhi is zelfs 11,5 procent van de doden gerelateerd aan luchtvervuiling.

De wetenschappers roepen op tot aanscherping van de Indiase luchtkwaliteitsnormen. De huidige aanbeveling van het land is 60 microgram PM2,5 per kubieke meter, wat vier keer hoger is dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Volgens de WHO ademt bijna iedereen op aarde meer dan de aanbevolen hoeveelheid luchtvervuiling in. Dat kan leiden tot beroertes, hartziekten, longkanker en andere longaandoeningen.