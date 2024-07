Democratische partij belooft uiterlijk 7 augustus presidentskandidaat

WASHINGTON (ANP) - Uiterlijk 7 augustus, nog voor de Democratische partijconventie, wordt duidelijk wie de nieuwe presidentskandidaat van de partij wordt. Dat zei de voorzitter van het partijbestuur Jaime Harrison maandagavond.

Zondag staakte president Joe Biden zijn herverkiezingscampagne en sprak hij zijn steun uit voor Harris als presidentskandidaat. Ze moet moet nog officieel gekozen worden door delegeerden, maar met de steun van de meeste partijkopstukken is dat zo goed als zeker. Het proces om een nieuwe kandidaat te kiezen zal volgens Harrison "open en fair" zijn.

De Democraten moeten uiterlijk 7 augustus uitsluitsel hebben omdat het daarna niet meer mogelijk is om een presidentskandidaat in te schrijven in de staat Ohio. Daardoor bestaat het risico dat er daar geen Democratische presidentskandidaat meedoet.

De Democratische partijconventie vindt plaats tussen 19 en 22 augustus in Chicago. De presidentsverkiezingen zijn op 5 november.