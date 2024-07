VS waarschuwen voor samenwerking Rusland en China bij Noordpool

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Ministerie van Defensie waarschuwt voor toenemende samenwerking tussen Rusland en China in het Noordpoolgebied, nu klimaatverandering de regio ontsluit voor grotere concurrentie over maritieme routes en hulpbronnen. Dat zegt het Pentagon in een nieuw beleidsdocument.

"We hebben een groeiende samenwerking gezien tussen China en Rusland in het Noordpoolgebied op commercieel gebied, waarbij China een belangrijke financier is van de Russische energiewinning", vertelde plaatsvervangend minister van Defensie Kathleen Hicks aan journalisten bij de presentatie van de Amerikaanse strategie in de regio.

De VS zien ook een toenemende militaire samenwerking, "tussen Rusland en China die gezamenlijke oefeningen uitvoeren voor de kust van Alaska," aldus Hicks. De activiteiten van beide landen zijn volgens de VS in een stroomversnelling gebracht door klimaatverandering die het ijs in de onherbergzame regio doet smelten.

Rusland heeft de afgelopen jaren zijn militaire aanwezigheid in het gebied opgeschroefd door verschillende verlaten bases en vliegvelden opnieuw te openen en te moderniseren. China heeft dan weer geld geïnvesteerd in onderzoek. Ook de VS noemen het Noordpoolgebied "strategisch belangrijk".

Veel landen zijn geïnteresseerd in de aardolie en het gas dat er te vinden is rond de Noordpool, en in de maritieme routes die erdoor lopen. Het Pentagon verwacht dat het gebied al in 2030 zijn eerste praktisch ijsvrije zomer kan meemaken.