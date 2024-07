Democratische senator Bennet: Biden kan niet winnen van Trump

WASHINGTON (ANP) - De Democratische senator Michael Bennet denkt dat de Amerikaanse president Joe Biden bij de verkiezingen van november 2024 niet kan winnen van de voormalige Republikeinse president Donald Trump. Dat zei de senator uit Colorado tegen CNN.

Bennet riep Biden, een partijgenoot, echter niet expliciet op zich terug te trekken als presidentskandidaat. "Daar zouden we een discussie over moeten voeren", zei hij. En: "Dit is iets waar de president over moet nadenken."

Verschillende Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben al aangegeven dat ze vinden dat Biden zich na zijn zwakke debat met Trump moet terugtrekken als kandidaat. Zo ver hebben Democratische senatoren nog niet willen gaan.