Demonstranten blokkeren spoorlijn haven Rotterdam opnieuw

BARENDRECHT (ANP) - Demonstranten van de groep Geef Tegengas hebben zaterdag opnieuw een spoorlijn in het havengebied van Rotterdam geblokkeerd. Het is de achtste dag op rij dat dit gebeurt. Goederentreinen kunnen daardoor niet van en naar de haven rijden.

De blokkade is in de buurt van knooppunt Vaanplein in de gemeente Barendrecht, niet ver van de grens met Rotterdam.

Bij de eerdere blokkades werden de demonstranten na een tijdje van het spoor gehaald. "Maar haal ons weg en wij komen terug. Tot morgen!", laat Geef Tegengas op Instagram weten. Op zondag wil een andere groep, Kappen met Kolen, het spoor bij het Ertsoverslagbedrijf Europoort in de Rotterdamse Dintelhaven "onklaar maken" door stenen onder de rails en dwarsliggers vandaan te halen. Ze spreken van een "ecotage-ceremonie", kort voor ecologische sabotage.

De blokkade zondag zou eigenlijk op een andere plek bij de Dintelhaven gebeuren, maar daar broeden meeuwen, meldde Kappen met Kolen zaterdag.

De vereniging van bedrijven in de Rotterdamse haven, Deltalinqs, zegt de aanhoudende blokkades "spuugzat" te zijn. "Het is levensgevaarlijk van die lui om zo maar het spoor op te gaan. Ook zien we sabotage en schade aan het spoor wat de zaak nog gevaarlijker maakt", aldus de organisatie. Die noemt de blokkades "een disproportionele manier van actievoeren".