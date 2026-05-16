Álex Márquez wint sprintrace bij Grote Prijs van Catalonië

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 16:56
MONTMELÓ (ANP) - De Spanjaard Álex Márquez heeft de sprintrace bij de Grote Prijs van Catalonië gewonnen in de MotoGP.
Op het circuit van Barcelona-Catalunya in Montmeló finishte hij slechts 0,041 seconde voor zijn landgenoot Pedro Acosta, die vanaf pole startte. De Italiaan Fabio Di Giannantonio eindigde als derde.
De Italiaan Marco Bezzecchi, die het WK-klassement leidt, werd negende. Bezzecchi behoudt met 129 punten in de WK-stand wel zijn voorsprong op Jorge Martin uit Spanje. Martin kwam zaterdag in de derde ronde van de twaalf ronden tellende sprint ten val.
Marc Márquez kwam niet in actie. De regerend wereldkampioen in de MotoGP liep vorige week bij een valpartij in de sprintrace van de Grote Prijs van Frankrijk een breukje in een voet op.
