DORDRECHT (ANP) - Actievoerders van Greenpeace zijn donderdagochtend bij het terrein van chemieconcern Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Dat ziet een ANP-fotograaf. De club wil monsters nemen op het terrein om die op PFAS te laten onderzoeken. Ook blokkeren demonstranten ingangen.

De demonstranten willen in groepjes het terrein op gaan. In totaal zijn zo'n zestig actievoerders bij de locatie aanwezig.

De uitstoot van PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die worden gebruikt voor onder meer antiaanbaklagen in pannen, is al jaren een zorg voor veel omwonenden van Chemours. PFAS worden in verband gebracht met verschillende ziekten en aandoeningen, zoals kanker en vruchtbaarheidsproblemen.