WINTERSWIJK (ANP) - De Winterswijkse IJsvereniging houdt donderdagavond de eerste schaatsmarathon op natuurijs van deze winter. De ijslaag in de Gelderse plaats heeft de vereiste dikte van 30 millimeter bereikt, meldt schaatsbond KNSB.

De vrouwen gaan om 19.00 uur van start, waarna een uur later de mannen vertrekken. Het is het derde jaar op rij dat de Winterswijkse IJsvereniging de eer heeft de eerste natuurijsmarathon van de winter te organiseren.