Demonstranten met complotteksten weggestuurd rond optreden Ye

ARNHEM (ANP) - De politie heeft zaterdagavond drie mensen weggestuurd bij de GelreDome in Arnhem, waar de omstreden rapper Ye optreedt. Ze droegen borden waarop complottheorieën over onder meer de Holocaust stonden. Daarmee wilden ze meerdere keren naar een protest van enkele Joodse organisaties tegen het optreden van Ye gaan. Agenten hadden de drie enkele keren verteld dat ze afstand moesten houden, maar ze bleven terugkomen.

De borden van de betogers trokken onder meer de Holocaust in twijfel, de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van hen wilde met directeur Naomi Mestrum van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in gesprek over "de ontkenning van de Holocaust". Na een tijdje pakten agenten een van de drie betogers vast om hem van het terrein te verwijderen. De anderen volgden hem.

Iemand die tegen Ye demonstreerde, reageerde verbolgen op de aanwezigheid van de betogers en riep naar burgemeester Ahmed Marcouch, die ter plekke was, waarom hij dit toestond.

Ye maakte onder meer een nummer met de naam Heil Hitler. Ook prees hij de Duitse nazileider en verkocht hij via zijn website T-shirts met een hakenkruis erop.