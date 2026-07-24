Afvallen zonder spieren te verliezen: dit is je dieet

Afvallen zonder spiermassa te verliezen wordt met het ouder worden steeds lastiger. Juist het behoud van spieren is belangrijk om fit en zelfstandig te blijven. Nieuw onderzoek wijst erop dat niet alleen de hoeveelheid eiwit, maar ook de samenstelling ervan een belangrijke rol speelt.

Wetenschappers van de University of Southern California ontwikkelden een experimenteel dieet met weinig eiwit en met een zorgvuldig afgemeten hoeveelheid van het essentiële aminozuur methionine. Bij oudere muizen leidde dat tot minder lichaamsvet, terwijl de spiermassa behouden bleef. Ook namen kwetsbaarheid en tekenen van een ongezonde stofwisseling af, ondanks dat de dieren onbeperkt mochten eten.

Volgens de onderzoekers zorgt de combinatie van weinig eiwit en een gematigde hoeveelheid methionine voor een andere hormonale balans. Zo stegen de niveaus van groeihormoon, GLP-1 en het hormoon FGF21, terwijl IGF-1 juist daalde. Die veranderingen lijken het lichaam aan te zetten om vet te verbranden in plaats van spierweefsel af te breken.

De onderzoekers benadrukken dat het niet gaat om een klassiek mediterraan dieet, maar om een speciaal samengesteld voedingspatroon op basis van vooral plantaardige en visrijke eiwitbronnen.

Ook analyseerden de wetenschappers voedingsgegevens van ruim 200.000 mensen. Daaruit bleek dat deelnemers met de hoogste inname van dierlijke eiwitten vaker obesitas hadden en bijna twee keer zo vaak diabetes type 2. Die gegevens tonen echter alleen een verband en bewijzen geen oorzaak-gevolgrelatie.

De resultaten zijn veelbelovend, maar voorlopig is er geen reden om minder eiwitten te eten of methioninesupplementen te slikken. De gunstige effecten werden alleen gezien bij een zeer specifieke balans van voedingsstoffen en zijn tot nu toe uitsluitend aangetoond bij muizen. Volgens de onderzoekers zijn grote klinische studies nodig om te bepalen of hetzelfde effect ook bij mensen optreedt.