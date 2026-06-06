Maandag opnieuw protest bij GelreDome tegen concert van Ye

ARNHEM (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gaat maandag opnieuw demonstreren bij het tweede concert van rapper Ye in de GelreDome. Dat liet directeur Naomi Mestrum weten na afloop van het protest van zaterdag bij het stadion in Arnhem. De demonstratie van maandag zal volgens haar iets kleinschaliger zijn en zich vooral richten op het bewustmaken van het jonge publiek over de "kwalijke uitspraken" van de Amerikaanse artiest.

Mestrum zei tevreden te zijn over het verloop van het protest, "maar ik ben best geschrokken van de reactie van sommige jongeren". De betogers kregen volgens de CIDI-directeur middelvingers en ook zouden sommigen een Hitlergroet hebben gebracht. "Maar we spraken ook veel jongeren die zeiden dat ze zijn muziek tof vinden, maar dat ze zijn gedrag echt niet goedkeuren." Ze zei te hopen dat het protest bij veel bezoekers "een zaadje heeft geplant".

Bij de anti-Ye-demonstratie van zaterdag waren enkele tientallen betogers. Ze stonden in een demonstratievak bij een van de ingangen van de GelreDome. Het protest verliep rustig, onder toeziend oog van de politie. Vlak voor aanvang van het concert stopten de demonstranten ermee.