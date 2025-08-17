Demonstranten stichten brand in kantoor regeringspartij Servië

BELGRADO (ANP) - Voor de vijfde nacht op rij zijn in verschillende Servische steden rellen uitgebroken tussen demonstranten en de politie. In de stad Valjevo stichtten demonstranten brand in leegstaande kantoren van de regeringspartij SNS van president Aleksandar Vucic.

Duizenden mensen kwamen zaterdagavond in de centraal gelegen stad bijeen om hun woede tegen de partij te uiten. Demonstranten gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie, waarop agenten verdovingsgranaten en traangas inzetten.

In de hoofdstad Belgrado braken rellen uit toen de politie demonstranten tegenhield die op weg waren naar het hoofdkantoor van de regeringspartij.

Ook in de stad Novi Sad werden nieuwe confrontaties gemeld. In Servië wordt sinds november vorig jaar regelmatig gedemonstreerd tegen Vucic. De protesten begonnen nadat zestien mensen om het leven kwamen toen een dak van een pas gerenoveerd treinstation in Novi Sad instortte. Het incident werd geweten aan nalatigheid en corruptie.