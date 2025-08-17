ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Demonstranten stichten brand in kantoor regeringspartij Servië

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 5:26
anp170825027 1
BELGRADO (ANP) - Voor de vijfde nacht op rij zijn in verschillende Servische steden rellen uitgebroken tussen demonstranten en de politie. In de stad Valjevo stichtten demonstranten brand in leegstaande kantoren van de regeringspartij SNS van president Aleksandar Vucic.
Duizenden mensen kwamen zaterdagavond in de centraal gelegen stad bijeen om hun woede tegen de partij te uiten. Demonstranten gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie, waarop agenten verdovingsgranaten en traangas inzetten.
In de hoofdstad Belgrado braken rellen uit toen de politie demonstranten tegenhield die op weg waren naar het hoofdkantoor van de regeringspartij.
Ook in de stad Novi Sad werden nieuwe confrontaties gemeld. In Servië wordt sinds november vorig jaar regelmatig gedemonstreerd tegen Vucic. De protesten begonnen nadat zestien mensen om het leven kwamen toen een dak van een pas gerenoveerd treinstation in Novi Sad instortte. Het incident werd geweten aan nalatigheid en corruptie.
Vorig artikel

Tennisser Alcaraz naar finale masterstoernooi Cincinnati

Volgend artikel

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden)in Kürten vlucht na crash.

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

acaa98fa

Economisch (en militair) is Rusland een dwerg. Waarom zijn we zo bang?

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?