Tennisser Alcaraz naar finale masterstoernooi Cincinnati

Sport
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 3:13
anp170825004 1
CINCINNATI (ANP) - Carlos Alcaraz heeft zaterdag de finale op het masterstoernooi van Cincinnati bereikt. De Spaanse tennisser versloeg de Duitser Alexander Zverev in twee sets (6-4 6-3).
Zverev moest door de hitte een medische time-out nemen tijdens de tweede set. Nadat de wedstrijd was hervat, sleepte Alcaraz (22) de laatste twaalf punten binnen.
Het is de tweede keer dat Alcaraz in de finale van het masterstoernooi staat. Hij neemt het daarin op tegen Jannik Sinner. De nummer 1 van de wereldranglijst uit Italië versloeg eerder op zaterdag de Franse Térence Atmane in de halve finale.
